Lullige dansjes en refreinen die blijven hangen: dit zijn de leukste Oranjesingles van dit EK

Frank Lammers scoort een nummer 1-hit met ode aan Frank de Boer

10:45 Als het Nederlands elftal net zo goed scoort als Frank Lammers in de hitlijsten, kunnen we de champagne alvast koud zetten. De Brabander heeft namelijk een nummer 1-hit gescoord met zijn ode aan bondscoach Frank de Boer. Op de melodie van Je veux de l’amour van Raymond van het Groenewoud zingt de acteur passioneel over de trainer van Oranje en dat levert hem de hoogste positie in de iTunes-lijst op.