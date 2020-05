‘Lulpraatjes’-wethouder krijgt toch award meester Visser: ‘Veegde in haar eentje de straat’

‘Oorlogsgebied’. Zo noemde Berna de Begoniastraat, waar ze zo’n zes maanden per jaar overlast had van een rij enorme elzen. Uit de bomen vallen zogenoemde katjes, die bij nat weer een gladde smurrie vormen. Echtpaar Frans en Berna vond het niet alleen vies, maar ook gevaarlijk. Daarom liep Berna, volgens Frans ‘het veegvrouwtje van de straat’, meermaals per week buiten met haar bezem.



Al tien jaar smeekten ze de gemeente Kaag en Braassem, verantwoordelijk voor de flora in Roelofarendsveen, de bomen weg te halen. Wethouder Yvonne Peters had oog voor het kleine leed, maar verwees naar het grote plaatje. De bomen geven zuurstof en zijn goed voor het klimaat, betoogde zij. ‘Lulpraatjes’, aldus Frans:

Miezerig

Uiteindelijk moest meester Frank Visser uitsluitsel geven. Afgelopen augustus was te zien dat de emoties hoog opliepen. Berna noemde het een strijd tussen een reus en Klein Duimpje. ,,Je voelt je klein, miezerig en niet begrepen’’, zei ze.



En toen kreeg ze ook nog eens de deksel op haar neus bij de tv-rechter. Volgens Visser gaven de bomen inderdaad overlast, maar is dat niet genoeg reden om te kappen. Buurtbewoners in de zaal, net als Frans en Berna geen boomliefhebbers, toonden morrend hun ongenoegen.

Volledig scherm 'Oorlogsgebied', aldus Berna © SBS

Award

Maar nu, enkele maanden later, verdient de wethouder volgens Berna alsnog een pluim. Peters heeft namelijk geregeld dat de veegdienst vaker langskomt én ze is zelf een keer komen vegen terwijl Berna in haar luie stoel zat. Een sportieve wethouder dus, was de conclusie.



Dat vonden de makers van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? ook. Niet alleen vanwege het vegen, maar ook omdat wethouders meestal niet eens mee willen doen aan het programma. Daarom overhandigde Viktor Brand haar een heuse award voor de sportiefste wethouder. En Frans? Die heeft zijn vrouw Berna terug.

Volledig scherm Wethouder Yvonne Peter © SBS

Kijkcijfer top tien donderdag