M duikt in het gat van DWDD: ‘Wij trekken de troost door’

Column Dit is waarom we zo gefasci­neerd zijn door BN’ers

29 maart Er zijn weinig subgroepen met wie we zo’n haat-liefdeverhouding hebben als met Bekende Nederlanders, kortweg BN’ers. We zetten ze op een voetstuk, aanbidden ze, zijn jaloers op hun goedbetaalde, glamoureuze leventjes in de spotlights en dichten ze bovenmenselijke eigenschappen toe. Maar oh wee als ze een faux pas begaan. Dan vallen ze hard, heel hard en is de toorn en het leedvermaak navenant. Humberto, Marco, Bridget – ze kunnen er allemaal over meepraten.