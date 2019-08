Maakt geld gelukkig? ‘Lil’ Kleine ziet er niet bepaald ongelukkig uit’

Van halfnaakte crewleden tot 50 comfortabe­le strings: de meest gekke eisen van de filmster­ren

10 augustus Dat filmsterren wat eisen kunnen stellen tijdens de opnames, is niet écht onlogisch. Per slot van rekening maken of breken zij de film. Maar soms lopen die eisen behoorlijk de spuigaten uit. Denk maar aan Vin Diesel, die tijdens de vechtscènes in de The Fast and the Furious-films letterlijk geen klap minder wil uitdelen dan zijn tegenspelers. Ook deze tien acteurs drijven hun wil misschien net iets té ver door.