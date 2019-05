Maan alleen in badjas naar ijzig feestje en ballerina Igone zuigt nog duim

Temptation Island Gaat Rodanya tijdens dreamdate met Danicio de fout in?

21:35 Dertien afleveringen lang hebben kijkers van Temptation Island in spanning afgewacht of een van de deelnemers in de fout zou gaan. Dat gebeurde niet. In de aflevering van vanavond, waarin de deelnemers als afsluiting op dreamdate gingen, blijkt er voor de eerste keer wél meer te gebeuren. In een van de laatste minuten is namelijk te horen hoe Danicio door Rodanya wordt gevraagd om van slaapplek te veranderen, waarna nogal opvallende geluiden uit hun slaapkamer komen.