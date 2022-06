Maan breekt bij ontroerende ode voor vader op slotdag Pinkpop

Van tropische hitte is zondag geen sprake meer wanneer Maan op het hoofdpodium de harten van haar publiek figuurlijk verwarmt. De 25-jarige zangeres bouwt een feestje met gast Snelle op Blijven Slapen, zingt met collega Bente vol overgave Nee is nee, maar maakt de meeste indruk met twee emotionele vertolkingen.

Muisstil is het op het veld wanneer ze het gevoelige Ze huilt, maar ze lacht zingt, waarbij meerdere toeschouwers het niet droog houden. Even daarvoor is Maan zelf voor de bijl gegaan. Ze heeft net gememoreerd dat het vandaag vaderdag is en begint aan Jij bent de liefde, waarbij ze meteen stilvalt en haar hand voor haar gezicht brengt. Even overmand door emoties herpakt ze zich, waarna ze een ode brengt aan haar vader, die vooraan staat tussen de bezoekers. Een ontroerend moment dat eindigt met een knuffel van een vader voor zijn dochter.

De hitte mag verdreven zijn, het is wel aangenaam op Megaland. De zon schijnt, het is een graad of 24 en het is minder druk op het terrein dan vrijdag en zaterdag, toen beide dagen uitverkocht waren met 70.000 festivalgangers. Vandaag worden er 56.000 verwacht.

A4-tjes

Een deel van de fans genoot nog zondag na van Pearl Jam. De populairste headliner van dit jaar - met Metallica op kleine afstand - leverde na een bloedhete dag wat je mocht verwachten. Eddie Vedder putte zich uit in Nederlandstalige teksten, die hij voorlas vanaf handgeschreven A4-tjes. Hij keek terug op dertig jaar geleden, lepelde Nederlandse badplaatsen op, bracht een eerbetoon aan zijn overleden vriend Soren Venema van de Amsterdamse gitaarwinkel Palm én haalde cameraman Rob van Rijn op het podium, de man die in 1992 Vedders iconische sprong zag vanaf de eerste rij.

Of het met historisch besef te maken had of niet: Pearl Jam speelde net als dertig jaar eerder Porch als laatste nummer voor de toegift. Sprong Vedder (57) destijds het publiek in; deze keer hield hij zich in, de zanger leek bij het eerste Europese concert van dit jaar bij vlagen vermoeid. Het hoogtepunt van het concert bewaarde Pearl Jam voor het laatst. Alive mag een cliché zijn in het bandrepertoire; het werkte zaterdagavond magisch in Landgraaf. Het refrein met tienduizenden stemmen in de nacht, dat was precies wat we de afgelopen twee jaar hebben gemist.

Op de slotdag zijn er in de eerste helft nog optredens van onder anderen Ziggy Marley, De Staat en Zara Larsson. In de avond is het tijd voor acts als Meau, Interpol, Nile Rodgers & Chic, Volbeat en als afsluiter Imagine Dragons.

