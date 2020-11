Maan deelt zeldzame foto en Bibi wordt herinnerd aan bijnaam

ShowBytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd. Door een technische storing zijn de foto’s anders zichtbaar dan normaal.

Delen per e-mail

Hoe youtuber Bibi Breijman aan de bijnaam ‘kaboutertje’ kwam? Geen idee!

Volledig scherm © Instagram Bibi Breijman

Vorige keer in New York, nu in Volendam. Toch kijkt Jan Smit weer uit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Volledig scherm © Instagram Jan Smit

Frenkie, het zoontje van voedingsgoeroe Jet van Nieuwkerk, wordt zo te zien later vast een hangjongere.

Volledig scherm © Instagram Jet van Nieuwkerk

Zangeres Maan de Steenwinkel, tegenwoordig weinig actief op sociale media, is nog niet op de hoogte van alle mogelijke dierennamen en gaat voor de benaming ‘bolletje wol’.

Volledig scherm © Instagram Maan de Steenwinkel

Waarschijnlijk concludeert Loretta Schrijver na dit kiekje van Koffietijd-collega Quinty Trustfull dat ze tóch in het panterpak in The Masked Singer zit.

Volledig scherm © Instagram Quinty Trustfull

Zenderbaas Peter van der Vorst verklapt zijn deelname aan het programma Het perfecte plaatje en deelt zijn inzending. Wat zou de jury ervan vinden?

Volledig scherm © Instagram Peter van der Vorst

De zoon van Rossana Kluivert, Shane, brengt zijn tweede kookboek uit. Hij had naar eigen zeggen niet veel beters te doen tijdens de lockdown in Spanje.

Volledig scherm © Instagram Rossana Kluivert

Hoe hoog radio-dj Frank van der Lende de lat voor zichzelf legt? Ergens op 1.90 meter.

Volledig scherm © Instagram Frank van der Lende

Of Jeroen van Koningsbrugge na uren in zijn koffie te staren de toekomst zag, is niet bekend.

Volledig scherm © Instagram Jeroen van Koningsbrugge

Een vos verliest zijn streken, maar nooit zijn wilde haren, Miss Montreal.

Volledig scherm © Instagram Miss Montreal

Je vliegt naar Ibiza, gaat naar een feest en wat doe je daar dan? De hele avond op je telefoon kijken zoals Donny Roelvink, natuurlijk.

Volledig scherm © Instagram Donny Roelvink

Rapper Ali B mag goed zijn met woorden, op het gebied van woordgrappen heeft hij nog een slag te slaan.

Volledig scherm © Instagram Ali B

New York lijkt niet alleen ver weg Froukje de Both, het is ook ver weg. Zo'n zesduizend kilometer ver zelfs.

Volledig scherm © Instagram Froukje de Both