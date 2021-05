Maan draagt geen rokjes meer op podium: ‘Voelde handen op plekken waar ze niet hoorden’

Maan en Bente Fokkens (20) brachten onlangs het nummer Nee is nee uit, waarmee ze mensen willen aansporen ‘nee’ te zeggen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. De zangeressen hebben het zelf ook vaak meegemaakt, vertelden ze.

,,Ik was in de club en iemand begon mij zomaar te zoenen’’, zei Bente, onder meer bekend van de Misfit-films. Ze maakte duidelijk dat ze dat niet wilde, maar de man vroeg toch of ze mee wilde naar het toilet. ,,Ik zei ‘nee’ en toen heeft hij mij in mijn borst geknepen. Daar heb ik wekenlang last van gehad, omdat het helemaal blauw was.’’

Volledig scherm Bente werd in de club ineens door een man gezoend. © RTL

Ook Maan voelde in het verleden naar eigen zeggen regelmatig ongewenst een hand op haar billen in de club. Maar ook bij haar eigen fans ging het mis. ,,Als ik optreed, vind ik het heel leuk om het publiek in te springen en met mensen te zingen’’, zei ze. ,,Dan voel ik ook handen op plekken waar ze absoluut niet thuishoren. (...) Het is niet voor niets dat ik bijna geen rokjes meer draag op het podium, maar heel vaak broeken.’’

De zangeres merkt dat ze haar kledingkeuze wel vaker aanpast, terwijl dat natuurlijk niet zou moeten. ,,We willen gewoon aandoen waar we onszelf comfortabel en fijn in voelen. Of dat een heel kort jurkje is of een vet groot, wijd shirt, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Het is meer dat mensen van buitenaf een stempel erop plakken: ik zie je benen, dus ik kan zo’n opmerking naar je maken.’’

Quote Het erge is dat ik aan mezelf twijfelde: heb ik er zelf om gevraagd, heb ik de verkeerde indruk gegeven? Bente Fokkens

Bente, die graag wijde kleding draagt, herkent dat. ,,Drie keer per jaar heb ik mijn dag en trek ik lekker een jurkje aan. Maar dan hoor ik wel meteen, als ik op de fiets zit: ‘hé, waar gaan die beentjes naartoe?’’’

Hoe sexy je jezelf ook kleedt, je vraagt er niet om dat mensen je ongewenst aanraken of naroepen, benadrukken de zangeressen. ,,Het erge is dat ik aan mezelf twijfelde: heb ik er zelf om gevraagd, heb ik de verkeerde indruk gegeven?’’, zei Bente over het incident in de club. ,,Ik twijfelde zelfs aan mezelf, hoe belachelijk is dat.’’

Volledig scherm Maan vertelde bij Beau over haar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. © RTL

Luisteren naar de ‘nee’

Maan en Bente zingen vanuit hun eigen ervaringen als vrouwen, maar hun lied is voor iedereen. ,,Het gebeurt ook met mannen en alles daar tussenin’’, zei Bente. ,,Iedereen die ik spreek, heeft er weleens mee te maken gehad.’’

Presentator Beau van Erven Dorens vroeg de twee af te sluiten met een boodschap aan de 823.000 kijkers. ,,Ik denk dat het heel fijn is als je voor jezelf weet waar je grens ligt’’, zei Maan. ,,Dat je weet dat het niet oké is als iemand ongewenst aan je lichaam zit, dat je daar wat van mag zeggen. En dat als iemand ‘nee’ zegt, iemand ook naar die ‘nee’ gaat luisteren.’’

Luister het lied van Maan en Bente hieronder:

Luister ook de nieuwe aflevering van onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: