Maan overladen met complimenten na emotionele dans

De brunette uit het Noord-Hollandse Bergen combineerde haar strakke bewegingen in de vierde aflevering van de zaterdagavondshow Dance Dance Dance met specifieke gezichtsuitdrukkingen. ,,Ik weet niet wat er met me gebeurde, maar de woede die ik in me had, deed iets met me waarvan ik geen idee had dat ik het kon", blikt Maan terug bij een foto waarop ze haar geschminkte gezicht met regenboogtranen laat zien.



Ze werd beloond met drie tienen, van onder meer jurylid en professioneel danser Timor Steffens, die in tranen uitbarstte. ,,Je was mooi met tranen'', concludeert de zangeres.