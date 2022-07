Maarten van Rossem en Philip Freriks: ‘We gaan door tot we ter aarde storten’

Acteur Gregory Itzin, bekend van 24 en The mentalist, op 74-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Gregory Itzin, vooral bekend van zijn rollen in de hitseries 24 en The mentalist, is op 74-jarige leeftijd overleden. Itzin staat te boek als een van de meest memorabele slechteriken uit 24, waarin hij meerdere seizoenen Charles Logan speelde.

8 juli