Maarten van Rossem: 'Sterven op televisie zou schitterende dood zijn’

Simone en Anne trotseer­den Bulgaarse wildernis voor Hunted: ‘Mooiste plek waar ik ooit heb gekotst’

Tot het uiterste gaan, terwijl je als voorvluchtige op je hielen wordt gezeten door een opsporingsdienst. Simone van Dijk (26) uit Achterveld en Anne Veens (25) uit Zetten gingen de uitdaging aan voor het tv-programma Hunted: Into the Wild. In de Bulgaarse wildernis proberen ze te overleven en uit handen te blijven van de hunters. ,,Het is een loodzwaar kat- en muisspel.’’

10 maart