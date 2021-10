Macaber wordt mainstream in The Addams Family 2

Eind jaren 30 verzon cartoonist Charles Addams de avonturen van de macabere familie Addams: een satirische versie van een gezin dat in ongeveer álles het tegenovergestelde was van het ideale Amerikaanse huishouden. In de decennia daaropvolgend verschenen talloze films, televisieseries en tekenfilms over het inmiddels wereldberoemde gezin. Ook in dit vervolg op het familieavontuur uit 2019 lijken deze zwart-komische familieleden qua looks heel aardig op de originele, karakteristieke uitvoering uit Addams’ koker. Maar de meeste personages hadden eigenlijk best nog wat onaangepaster mogen zijn qua tekst. Deze versie op de familie is best grappig en een tikje vreemd, maar stiekem aan de brave kant. Alleen het personage van Wednesday is aangenaam zwartgallig.