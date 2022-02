Madame Tussauds Amsterdam haalt beeld van Lil Kleine weg

Tussauds verwijderde eerder al de beelden van Ali B en Marco Borsato. Beide muzikanten worden verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van het programma The Voice. ,,We hebben besloten ook dit beeld van Lil Kleine te verwijderen”, laat Madame Tussauds weten. ,,We luisteren altijd naar de feedback van onze gasten omdat zij uiteindelijk bepalen wie er binnen de attractie komt te staan. Na intern overleg hebben we besloten om aan deze verzoeken te voldoen.”