Madonna koopt miljoenenvilla van The Weeknd

Madonna woonde de afgelopen jaren met haar kinderen in Lissabon, waar haar zoon David in de jeugdopleiding van de Portugese topclub Benfica speelde. Daarnaast was ze regelmatig in haar riante penthouse in New York of het vakantiehuis in The Hamptons. Wanneer ze voor langere tijd aan de westkust verbleef huurde ze huizen in de omgeving van Los Angeles. Het feit dat ze nu een eigen pand heeft gekocht heeft volgens bronnen te maken met het feit dat er een biopic over haar leven verfilmd gaat worden, die de zangeres wil regisseren en waaraan ze heeft meegeschreven.