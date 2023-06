Madonna stelt tournee uit na opname in ziekenhuis: ‘Ze lag meerdere dagen op intensive care’

Queen of Pop Madonna (64) stelt haar langverwachte Celebration Tour uit. Ze kreeg onlangs een ‘serieuze bacteriële infectie’ en lag ‘meerdere dagen’ op de intensive care, laat haar manager woensdagavond weten. Ze staakt voorlopig al haar werkzaamheden.

Wat de gevolgen zijn voor de shows in Amsterdam op 1 en 2 december, is nog onduidelijk. De zangeres kreeg de diagnose afgelopen zaterdag, schrijft Guy Oseary op Instagram. ‘Haar gezondheid gaat vooruit, maar ze ontvangt nog steeds zorg’, aldus de manager. ‘De verwachting is dat ze volledig geneest.’

Hij vervolgt: ‘Op dit moment moet ze alle verplichtingen onderbreken, waaronder de tour.’ De concertreeks zou op 15 juli beginnen in Vancouver, Canada. De manager belooft meer informatie zodra die beschikbaar komt, zoals over de nieuwe startdatum van de tour en in te halen shows.

