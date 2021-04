MAFS-Aron gespot met bekende vrouw en Samantha is een ‘luie cholesterolbal’

video Emotionele Frits Spits: ‘Ik wilde mijn overleden ouders vertellen dat Greetje er niet meer was’

3 april Radio-icoon Frits Spits is naar Les Avants in Zwitserland gegaan om bij de bomen waar zijn ouders zijn verstrooid te vertellen dat zijn vrouw Greetje was overleden. Dat vertelt hij vanavond in een bijzonder emotioneel gesprek met Özcan Akyol in Sterren op het Doek. ,,Ik heb tegen die bomen verteld dat Greetje er niet meer was.”