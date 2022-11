Magere buit aan nieuwe Nederlandse films: Stromboli en The Takeover vallen flink tegen

recensiesGeen romkoms uit de Nederlandse filmstal deze week, wel een komisch drama met Elise Schaap en een Netflix-thriller met Holly Mae Brood. Maar zowel deze Saskia Noort-verfilming Stromboli , vanaf donderdag te zien in de bioscoop, als de nieuwe Nederlandse Netflix-titel The Takeover vallen volgens filmverslaggever Gudo Tienhooven flink tegen. Twee kritische recensies.

Saskia Noort-verfilming weinig meer dan een folder voor zelfhulpgoeroes

Stromboli Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama/Komedie



Met een narcistische ‘wat kan mij het allemaal verrotten’-houding bestormt Sara (Elise Schaap) het Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. Ze heeft een vluggertje met een knappe barkeeper, zet het op een zuipen met een al even labiele Brit, maakt ruzie met de lokale inwoners en laat per ongeluk bijna haar logeeradres in vlammen opgaan.

Dat deze vrouw tussen haar oren wat heeft op te ruimen, is wel duidelijk. Zeker als er met flashbacks wordt gestrooid waarin ze ruziet met haar ex-echtgenoot en tienerdochter. Mede door het wat vet aangezette spel en de irritant kokette filmmuziek is het nog de vraag hoe serieus we Sara en haar innerlijke demonen moeten nemen. Héél serieus, blijkt al snel.

Het omslagpunt dient zich aan wanneer een enge zelfhulpgoeroe, de Zweed Jens, haar naar een retraite lokt. Dan zegt de film, naar het gelijknamige boek van Saskia Noort, de ironie vaarwel. De methodes van Jens werken, ook voor de rest van de groep die vooral bestaat uit typetjes in plaats van echte mensen. Dat hem dat vrij eenvoudig lukt met wat zweverige oefeningen, een snufje yoga en kreten als ‘laat los die angst’ en ‘volg je hart’ (nogmaals, de ironie is dan al weg), is volstrekt ongeloofwaardig.

Misser

Het heeft als gevolg dat wanneer Sara’s trauma boven water is, de impact ontbreekt. Aan hoofdrolspeler Elise Schaap ligt dat niet, die bewijst na Mijn Vader Is Een Vliegtuig opnieuw een pittige rol met verve te kunnen dragen. Zij weet bovendien wél hoe je jongleert met ernst, sarcasme en kolder.

Op de regiestoel zat Michiel van Erp van Ramses en Niemand in de Stad, een zeer begaafd film-, serie- en documentairemaker met nauwelijks missers achter zijn naam. Dit is er helaas een.

Regie: Michiel van Erp. Hoofdrollen: Elise Schaap, Pieter Embrechts, Tim McInnerny en Christian Hillborg

Volledig scherm Elise Schaap in Stromboli. © September Film

Knullige digi-thriller werkt onbedoeld op de lachspieren

The Takeover Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thriller



Frank Lammers van de Jumbo-reclames als een vermaarde cybercrimineel? Het personage Thomas, gespeeld door Géza Weisz, snapt er niets van. ‘In films zijn hackers altijd dunner en jonger’, klinkt het halverwege The Takeover verontwaardigd. Grappig, want de afwijkend gecaste Lammers in een bijrol is namelijk het enige lichtpuntje in deze onbeholpen en met ernstig gedateerde clichés dicht geplamuurde digi-thriller die wel vaker onbedoeld de lachspieren kietelt.

Hoofdpersoon Mel (Holly Mae Brood), die na het ontdekken van een privacyschandaal plots wordt verdacht van moord en zich vervolgens de hele film een breuk sprint, is namelijk wél die typische filmhacker: slonzig type, capuchontrui, rugzakje, tikkeltje verwaand. Zodra ze begint te typen wordt ze bijgestaan door piepjes en bliepjes op de soundtrack. En als ze een briljante ingeving krijgt, vult het beeld zich ineens met gekleurde lijntjes die waarschijnlijk de binnenkant van een computerkast moeten voorstellen, terwijl de camera wild om haar heen draait. Dit was al randje knullig in The Net met Sandra Bullock uit 1995.

Houterige zinnen als ‘We moeten naar de serverruimte waar ik kan bewijzen dat ik onschuldig ben!’ maken het er niet beter op. Met het dinsdag internationaal op Netflix uitgebrachte The Takeover slaat Nederland een pleefiguur.

Regie: Annemarie van de Mond. Hoofdrollen: Holly Mae Brood, Géza Weisz, Frank Lammers en Noortje Herlaar

Volledig scherm Holly Mae Brood in The Takeover. © Netflix

