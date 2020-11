Maike Meijer: ‘Ik zeg altijd: eerst humor, dan pas seks’

Actrice en scenarioschrijfster Maike Meijer (53) staat bekend om haar expliciete en soms harde grappen. Maar ze heeft ook haar softe kanten en ‘voelt zich soms een harry’. Over het emptynestsyndroom: ,,Mijn oudste zoon, Thor, ging afgelopen zomer het huis uit. Hij is 20, dus dat is heel normaal. Maar ik beet ’s nachts regelmatig huilend in mijn kussen. Het gemis is bijna fysiek, ik voel pijn. Panggg, alsof die navelstreng nog een keer werd doorgesneden. Ik denk: shit, wat was je kort bij ons. En: heb ik wel genoeg genoten? Ik mis zijn gedoe en gekloot, de oude verhoudingen binnen het gezin, de vanzelfsprekendheid. Ja, ik mis zelfs de ergernis die er ook was. Marc heeft er minder moeite mee dat Thor de deur uit is. En dan denk ik bij mezelf: Maike, stel je niet zo aan, hij woont om de hoek.’’