Mail on Sunday mogelijk toch in hoger beroep om excuses Meghan

Lee Towers wordt 75: intimi over een pionier, vakidioot en top-opa

7:53 De man van De Elleboog en meer dan vijftig uitverkochte shows in Ahoy wordt morgen, op 23 maart, 75 jaar. Familie en vrienden over een perfectionistisch werkpaard. ,,Leen is een streber; hij is overtuigd van de dingen die hij doet.’’