Maker 'Leave Britney alone' verklaart na 10 jaar zijn legendarisch video

Frank de Boer in oerwoud: Zelfs onze vrouwen komen niet tussen Ronald en mij in

11 september Frank de Boer (47) was vanavond te zien in de tweede aflevering van het RTL-programma Johnny into the wild waar Johnny de Mol de oud-voetballer meeneemt op avontuur in het Zuid-Amerikaanse land Ecuador. Frank overwint in het programma zijn angst voor dieren, die hij voortdurend tegenkomt in de wildernis, maar laat zich ook uit over zijn eeneiige tweelingbroer Ronald.