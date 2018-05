Maker hitshow Steenrijk, Straatarm: Arme gezinnen willen geen luxe leven

Steenrijk, Straatarm is het Nederlandse zusje van de Britse versie. Na twee seizoenen beginnen vanavond de herhalingen en er zit een derde seizoen aan te komen. Waarom kijken er per aflevering zo’n miljoen mensen naar?

,,Het gaat over iets dat leeft in Nederland. Niemand hoeft in Nederland dood te gaan van de honger, maar er is een grote groep die elke dag bezig is om te zorgen dat ze financieel niet kopje onder gaan. Er zijn vangnetten, maar van de Voedselbank wil je niet je hele leven lang afhankelijk blijven. Het besef dat dat tijdelijk zou moeten zijn, geeft mensen hoop. Die putten ze ook uit dit programma. Je moet eruit kunnen ontsnappen. Maar zolang dat het duurt, is het niets om je voor te schamen. De schijnbare achteloosheid waarmee mensen die wél genoeg geld hebben dat kunnen uitgeven, contrasteert op schrijnende wijze met de mensen die dat niet kunnen.’’

Dat lijkt me als programmamaker een boeiende wereld.

,,Het is een simpel format, een weekje van leven wisselen. Er is geen presentator, geen shiny studiovloer. Het gaat in al zijn eenvoud over iets dat we allemaal belangrijk vinden, namelijk een budget – al is het hoog of laag – en aan het einde van de maand is het op. Dat geldt voor iedereen. Of je nou 50 of 500 euro uitgeeft in een week, we moeten allemaal nadenken over wat we ermee doen. Daar herkennen mensen zich in.’’

Quote Of je nou 50 of 500 euro uitgeeft in een week, we moeten allemaal nadenken over wat we ermee doen

Je maakt meer programma’s, zoals Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en Beau Five Days Inside. Hoe hebben de opnames van Steenrijk, Straatarm jou verrast?

,,Dat uiteindelijk iedereen, dus ook arme gezinnen, weer blij zijn om naar zijn eigen huis te gaan. Bij het verdienen van veel geld gaat veel stress en drukte gepaard. Daar verlangen ze niet naar, ze hebben die wens niet. Ze hebben het gezien en ervaren, maar er is niemand die tot nu toe heeft omgekeken en dacht ‘ik verlaat de ideale wereld, kon ik maar terug’.’’

Dus geld maakt niet gelukkig.

,,Zeker. En daar ben ik blij om. Het cliché is dat geld gemakkelijk is om te hebben, maar het maakt niet gelukkig. Dat is zonder uitzondering de conclusie van elk arm gezin tot nu toe.’’

Welk stel is jou bijgebleven?

,,Een homostel op Ibiza en een arm stel, dat nog nooit gevlogen had, met een tienerdochter die een coming-out had. Ze was net uit de kast gekomen en toen de rijke mannen (voormalig Max Models-eigenaars) dat ontdekten, barstte de één in tranen uit toen hij vertelde dat hij dat tot zijn 20ste had verzwegen. Het hing tijdens zijn jeugd als een zware deken over hem heen. Zo zie je maar, het gaat in het leven, zeker als het gaat om kinderen, helemaal niet om geld. Dat vond ik een schitterende aflevering. Daar doe ik het wel voor; dat meekijken in de levens van anderen dat stof tot nadenken geeft.’’

Steenrijk, Straatarm, 20.30 uur, SBS 6.