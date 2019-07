Makers IT 2 maken kijker alvast doodsbang met nieuwe trailer

De ‘Loser Club’ is weer bijeen in het bekende stadje Derry. Exact, daar was 27 jaar geleden de ontmoeting met Pennywise en werd hij verslagen. Maar wat blijkt nu? De demonische clown leeft nog en is teruggekeerd om in Derry een aantal kinderen te kidnappen en om het leven te brengen. Opnieuw staat de ‘Loser Club’ oog in oog met de huiveringwekkende horrorclown. De makers beloven bloedvergieten in de film en daarvan is in de trailer al een klein voorproefje te zien.



Wie nog zin heeft om te kijken. De horrorfilm is vanaf 5 september te zien in de bioscopen.