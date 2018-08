Makers praten toch over nieuw seizoen hitserie The Big Bang Theory

Djamila Verhoef doorbreekt magische grens één miljoen YouTube-abon­nees

12:42 De Nederlands-Amerikaanse YouTuber Djamila Verhoef (26) heeft op het filmkanaal de magische grens van een miljoen abonnees doorbroken. De razend populaire actrice-zangeres, in 2010 verhuisd naar Texas in Amerika, begon vijf jaar geleden vanuit de VS met het posten van haar eerste filmpjes omdat ze het spreken van Nederlands zo miste.