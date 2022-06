Makers: Spin-off Stranger Things wordt heel anders

De Duffer-broers zijn druk bezig met het vijfde en laatste seizoen van Stranger Things, maar er ligt ondertussen al wat klaar voor de nieuwe serie. “Ik denk dat we daarmee aan de slag gaan als we aan het afronden zijn en de visuele effecten aan het afmaken zijn”, verwacht Ross.

Volgens Matt leunt de serie niet op het succes van Stranger Things. ,,We vroegen ons af: is dit iets wat we ook zouden maken als het niets te maken had met Stranger Things?” En dat is volgens hem zo. ,,We zijn heel enthousiast.”