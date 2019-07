Maleisië in de ban van plotselinge echtscheiding oud-koning en Russische ex-miss

Muhammad V en de mooie Oksana trouwden in juni 2018 tijdens een geheime moslimceremonie in Maleisië. Hun verbintenis werd pas veel later bekend toen ze in de Russische hoofdstad Moskou een groot feest gaven. Na alle festiviteiten ging het koninklijke stel in Kuala Lumpur in Maleisië wonen en al snel raakte de ex-miss zwanger van haar schatrijke koning. Op 21 mei dit jaar werd hun zoontje geboren en een paar weken later al zou de echtscheiding zijn uitgesproken.



In januari werd door Maleisische media al driftig gespeculeerd over een aanstaande echtscheiding. Orthopedisch chirurg Andrei Gorbatenko, de vader van Oksana, deed die geruchten af als ‘belachelijk’. ,,Het is onzin. Ik lees het internet niet, maar ik zou de eerste zijn geweest die het wist”, luidde zijn enige commentaar. Het koningshuis zelf kwam nooit met een reactie op de speculaties.



Nu de echtscheiding toch een feit lijkt te zijn, zijn Maleisische en internationale media massaal op dit kersverse ‘koningsdrama’ gedoken. Opvallend in dit verband wordt een recente post van de voormalige Miss Moskou op sociale media genoemd. Daarin schrijft ze in het Engels en het Russisch te geloven dat haar zoon op een dag ‘koning van Maleisië’ zal worden. ‘Ook al heeft mijn man afstand van de troon gedaan’, aldus Oksana.