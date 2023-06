Malou Gorter: ‘Ik kan heel goed strenge vrouwen spelen, maar ik ben zelf helemaal niet zo’

Thomas Erdbrink dankt Zilveren Nipkow­schijf aan zijn Afghaanse ‘fixer’: ‘Zijn hulp was essentieel’

Iedereen spreekt over zijn moed om naar Afghanistan te reizen, maar journalist Thomas Erdbrink zegt zijn Zilveren Nipkowschijf vooral aan ‘fixer’ Alem Poya te danken. De 36-jarige man, die inmiddels in Nederland onderdak vond, gidste Erdbrink door een land in chaos.