Mama Katja kan haar geluk niet op en Roxeanne nog altijd smoorverliefd

Bruce Spring­steen en Joe Biden brengen an­ti-Trump videoclip uit

18 augustus Dat Bruce Springsteen altijd al de Democratische Partij heeft gesteund, is algemeen bekend. Nu heeft de zanger een nieuwe videoclip bij zijn nummer The Rising uitgebracht, ter ere van de Democratische kandidaat Joe Biden. In de clip wordt vrij snel duidelijk dat The Boss geen fan is van Donald Trump.