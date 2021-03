Mama Romee toont eerste kiekje met dochtertje Mint en Rolf gaat over zijn nek

Gesprek Op1-duo De Leeuw en Joosten door fout uitgelekt: ‘Mensen moeten wennen aan ons’

15 maart Een opvallend moment voor de luisteraars van de podcast van het tv-programma Op1. In de luisterversie van de talkshow zat per ongeluk een backstagegesprek van presentatoren Paul de Leeuw en Astrid Joosten. Dat ontdekte het radioprogramma Veronica Inside. De Leeuw sprak onder meer over de kritiek die het vrijdagavond-duo krijgt.