Man ‘Teen Mom’-ster Jenelle schiet bulldog dood na bijtincident met dochtertje

David Eason, de echtgenoot van Teen Mom-realityster Jenelle Evans (27), heeft gisteren hun Franse bulldogje Nugget doodgeschoten omdat de viervoeter hun 2-jarige dochtertje Ensley zou hebben gebeten. Fans van de MTV-serie, die ook in Nederland populair is, zijn in shock over het incident.

Het Amerikaanse koppel woont sinds hun huwelijk in 2017 met drie kinderen (twee uit eerdere relaties van Jenelle, red.) in de staat North Carolina. De twee hebben regelmatig slaande ruzie over met name het feit dat David Eason overal en nergens met vuurwapens zwaait. Verder belandde de realityster vorig jaar oktober in het ziekenhuis, omdat haar man haar zó hard tegen de grond had gedrukt dat ze een sleutelbeen brak. Het koppel legde hun ruzie weer bij en schafte vervolgens vorig jaar zomer het hondje aan om hun gezin compleet te maken.

Maar gisteren ging het mis met het viervoetertje. Terwijl dochtertje Ensley op de bank aan het spelen was, haalde Nugget plotseling uit naar het kind dat de hond wilde knuffelen. David Eason, die op Instagram ook de naam Hicktownking gebruikt, deelde een filmpje van de gebeurtenis met zijn volgers. Daarbij een uitleg over waarom hij de schattig ogende bulldog uiteindelijk doodschoot. ,,Het maakt niet uit of het mijn hond was of van iemand anders. Mijn levensmissie is mijn familie beschermen”, schrijft Jenelle's heetgebakerde levenspartner. ,,Ik sterf nog liever dan dat mijn vlees en bloed iets overkomt.”

Eason haalt zijn schouders op over de wagonlading kritiek die hij krijgt. ,,Het is niet de eerste keer dat de hond zich agressief gedroeg als Ensley in de buurt was. De enige die over dit incident kan oordelen ben ik.. Niet de hele wereld.” Jenelle Evans heeft ook gereageerd op het plotselinge overlijden van haar keffertje. ,,Ik huil elke dag omdat mijn hart gebroken is. Je had nog zo veel te leren van onze lessen. Maar nu ben je er nooit meer.” Of ze het haar man kwalijk neemt dat hij Nugget van het leven beroofde, laat ze in het midden op Instagram.

Volgens Amerikaanse media zou Jenelle Evans volledig uit haar vel zijn gesprongen toen ze hoorde van de daad van haar echtgenoot. Ze zou hem inmiddels hebben aangeklaagd en voorzichtig aansturen op een echtscheiding. Of dat echt zo is, moet nog blijken. Het stel heeft nog twee honden. Die zouden geen problemen veroorzaken.

