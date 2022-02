Management Lil’ Kleine bezint zich op voortzetting samenwerking met rapper

Het management van Lil’ Kleine (27), Namam, denkt na over het voortzetten van hun samenwerking met de rapper. Dat meldt het bureau vandaag in een verklaring. Jorik Scholten, zoals de artiest echt heet, zit nog altijd vast op verdenking van mishandeling. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat hij wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Wanneer Lil’ Kleine weer vrijkomt, is onduidelijk.

Namam zegt erg geschrokken te zijn van wat zich heeft voorgedaan tussen Jorik Scholten en zijn vriendin Jaimie Vaes, die zij allebei vertegenwoordigen. ‘We zijn een managementbureau van bekende artiesten, talenten en influencers en wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij hechten eraan dat zij die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nemen. Wij keuren iedere vorm van fysiek geweld af en tolereren niet dat onze artiesten zich misdragen’, luidt de verklaring.

Het bureau zegt alle betrokkenen in goede en slechte tijden zo goed mogelijk te willen begeleiden, maar is zich wel ‘aan het bezinnen over het voortzetten’ van de samenwerking met Lil Kleine. ‘Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen. Dat raakt aan het privéleven van Jorik Scholten.’

Aangehouden

De rapper werd zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Op sociale media circuleren beelden, waarop het lijkt dat de rapper een vrouw - mogelijk zijn vriendin Jaimie Vaes - aan haar haren uit de auto trekt.

Op die bewakingsbeelden is eveneens te zien dat Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, het hoofd van de vrouw tussen de autodeur klemt. Of de politie hem heeft aangehouden voor deze vermeende mishandeling of een ander incident, is nog onduidelijk.

Het management van Lil Kleine en Jaimie Vaes liet zondag weten de beelden te hebben gezien. ,,[We hebben] nauw contact met beiden en [zullen] later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.” Wat er precies is gebeurd, kon het management niet zeggen. Scholtens advocaat Nienke Hoogervorst wil nog niet op de zaak ingaan.

De politie maakte zondagavond bekend dat er een melding was gedaan van mishandeling op de Prinsengracht in Amsterdam. Een 27-jarige bestuurder werd aangehouden op de Stadhouderskade. Op dat moment zat hij alleen in de auto.

Statement

Sony Music, de muziekgigant die Lil Kleine na zijn breuk met Topnotch zou gaan bijstaan, liet gisteren nog weten met een statement te komen over het incident. De woordvoering loopt echter via de Belgische tak van Sony Music, die vanochtend niet bereikbaar was voor commentaar.

Jongerenzender FunX heeft aangegeven voorlopig geen muziek van Lil Kleine meer te willen draaien. Andere zenders draaiden al geen muziek van de rapper. Streamingdienst Spotify heeft de nummers van Lil Kleine uit zijn samengestelde playlists gehaald.

Het management van Lil Kleine vertegenwoordigt overigens ook zijn vriendin Jaimie Vaes. Intussen heeft Vaes wel van zich laten horen op Instagram. Ze deelde gisteravond in haar stories een video waarin hun 2-jarige zoontje Lío figureert. ‘Valentijn’, schreef ze erbij.

