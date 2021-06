Management: Rapper Josylvio op Curaçao aangehouden vanwege problemen met paspoort

Eerder schreven Curaçaose media dat de rapper was opgepakt omdat hij reisde met een vervalste PCR-test. De Curaçaose politie meldt echter dat Josylvio wegens belediging en het verstoren van de openbare orde is aangehouden.

Na aankomst op Curaçao werd Josylvio de toegang tot het eiland geweigerd, omdat zijn reispapieren niet in orde waren. De politie zegt dat hij na de toegangsweigering ‘erg onbeschoft’ werd tegen personeel op de luchthaven. Hij uitte bedreigingen en zorgde zo voor verstoring van de openbare orde.

Op beelden die circuleren op internet is te zien hoe een agent de 29-jarige rapper staande houdt door hem aan zijn schoudertasje te trekken. Josylvio lijkt zich te verweren, maar krijgt vervolgens een rake klap van de man, waarna hij wankelt. Als de artiest zich wederom verzet, wordt hij hardhandig in de boeien geslagen en afgevoerd door de agent. Na zijn aanhouding is hij voorgeleid aan een officier van justitie. Het onderzoek is nog gaande, zo meldt de politie.

Nieuw paspoort

Het management van Josylvio laat via een verklaring op Instagram weten dat de artiest voor een schrijverskamp naar het eiland was vertrokken en vlak ervoor een nieuw paspoort had aangevraagd. Door een fout belandde het document als gestolen in het systeem. De Koninklijke Marechaussee werd ingelicht en zou de benodigde documenten opsturen naar de ambassade op Curaçao. ‘Helaas is dit bij aankomst op Hato Airport alsnog misgegaan’, aldus het management. ‘De documentatie bleek nog niet verwerkt.’

De autoriteiten wilden de rapper daarop met de eerste vlucht terugsturen naar Nederland. ‘Er ontstond een woordenwisseling tussen de lokale agenten en Josylvio. Vervolgens werd hij op de grond gehouden en geboeid waarna hij een nacht in de cel moest doorbrengen.’

De rapper is inmiddels weer op vrije voeten en zijn papieren zijn in orde. ‘Josylvio heeft altijd een goede band gehad met het eiland en zijn mensen en is daar nu om te werken aan zijn nieuwe album.’

Josylvio is onder meer bekend van hits als Ride or Die en Hella Cash. Ook was hij te zien in het tv-programma Expeditie Robinson.

