Måneskin zorgt voor gekkenhuis bij Humberto: horde fans bij studio, gitarist springt op tafel

‘Beatles-achtige taferelen’, noemde 3FM-dj Frank van der Lende het gekkenhuis dat eerder deze week ontstond toen Måneskin langskwam bij het radiostation. In Amsterdam, waar Humberto wordt opgenomen, was het gisteravond niet anders.

Ondanks de harde regen wachtten tientallen fans de band op bij Studio Artis, waar het even leek alsof ze voor niets waren gekomen. Vanwege het weer en een geplande soundtrack ging de band vanuit hun busje linea recta naar binnen, maar even later lieten de muzikanten toch nog hun gezicht zien voor foto’s en handtekeningen.

Volledig scherm Damiano David van Måneskin bij Humberto. © RTL

De anderhalve meter afstand was daarbij overigens ver te zoeken, terwijl RTL naar eigen zeggen ‘gepaste maatregelen’ had genomen vanwege de verwachte drukte.

Volledig scherm Fans van de band wachtten de rockers op bij de studio. © RTL

De band, tot voor kort alleen bekend in Italië, kon de gekte nauwelijks geloven. ,,Het is geweldig, we hadden dit nooit verwacht’’, zei zanger Damiano David in de uitzending. ,,Het is onze eerste keer buiten Italië en dit hadden we ons niet kunnen voorstellen. We zijn er erg blij mee.’’

Bekijk een deel van het interview met de band, lees daaronder verder:

Bloedknap

De uitzending heeft Måneskin vermoedelijk alleen maar meer fans opgeleverd, blijkt uit de talloze berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. Bij enkele kijkers had dat niet per se met de muziek te maken.

Hoewel sommigen moesten wennen aan de shirtloze outfit van Damiano, werden anderen er erg blij van. ‘Is het raar dat ik die Damiano bloedknap vind?’, schreef iemand bijvoorbeeld. ‘Mogen er meer knappe, shirtless mannen op tv?’, voegde een ander toe.

Een foto van Victoria De Angelis, bassiste van de band, kreeg tientallen likes. ‘Hoe mooi is zij, oh my god’, schreef een vrouw erbij.

Volledig scherm De gitarist van Måneskin sprong voor Humberto Tan op tafel. © RTL

De meeste complimenten gingen echter over het optreden van de band. ‘Ze spelen de studio plat’, luidde een van de vele tweets. En: ‘Måneskin laat even zien waarom ze het songfestival gewonnen hebben.’

Elektrisch gitarist Thomas Raggi sprong aan het einde van het optreden op tafel en speelde knielend voor Humberto Tan de laatste noten. ‘Dat maakt het helemaal af’, besloot een fan.

Drugs

Italië won met Måneskin afgelopen maand voor het eerst in 31 jaar het Eurovisie Songfestival. Damiano David kwam na het feest onder vuur te liggen, omdat het leek alsof hij voor het oog van de camera’s cocaïne had gesnoven. Hij ontkende dat en stelde dat hij gebroken glas opruimde. De zanger onderging uiteindelijk een drugstest, waarvan de uitslag negatief was. Het succesverhaal van de band begon in 2017 bij de Italiaanse versie van X Factor, dat zag er zo uit.

