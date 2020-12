Manuel maakt parel van een promo en Jetteke blikt terug op trip met sexy billenfoto

video/recensie Kate Winslet: ‘Lesbische vrijscènes in films voor een groot publiek zijn zeldzaam’

10 december In het kostuumdrama Ammonite speelt Oscarwinnares Kate Winslet de paleontoloog Mary Anning (1799-1847), die door haar vondsten van zeldzame fossielen hoog in aanzien stond. De deels fictieve filmversie van haar leven toont een vrouw die geen enkele concessie deed. Ook niet in de liefde.