Marc-Marie Huijbregts betrapt inbrekers op heterdaad

update Marc-Ma­rie Huijbregts aangeval­len in hartje Amsterdam

Cabaretier en televisiepersoonlijkheid Marc-Marie Huijbregts is vanochtend op de Herengracht in hartje Amsterdam aangevallen. Dat laat hij weten op sociale media. Hij is ongedeerd, maar wel geschrokken en nog ‘een beetje in de war’.

6 augustus