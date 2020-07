Marc van der Linden dankbaar voor steunbetuigingen

‘Dank voor de ontelbare hartverwarmende berichten naar aanleiding van het feit dat ik in het VU was opgenomen. Dank ook aan de zorg die ik daar kreeg en die ervoor gezorgd heeft dat ik er überhaupt nog ben. In mijn hoofd ben ik helemaal de oude, maar lichamelijk moet ik nog wat herstellen’, schrijft Marc op Instagram.



Marc zegt verder niet wat er precies aan de hand was. ‘Wat ik had? Het kost me een halfuur om het te vertellen en het is dan uit de derde hand, want ik heb er niks van meegekregen vanwege de hoge koorts en de gevolgen daarvan. En eigenlijk vind ik het ook gewoon privé-info.’



De royaltykenner liet begin deze maand via Twitter weten dat hij in het Amsterdamse VU Medisch Centrum was. Hij reageerde niet op volgers die vroegen hoe het met hem ging. RTL Boulevard meldde vervolgens dat Van der Linden vanwege een ziekenhuisopname niet te zien is in het showbizzprogramma.