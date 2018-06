Marc van der Linden: Soms schiet ik vol als ik dikkere versie van mezelf zie

Van der Linden illustreert zijn metamorfose met vijf foto's waarvan de eerste vijf jaar geleden werd genomen en de laatste recent. Bij de kiekjes meldt hij wat voor hem het zogenoemde omslagpunt in zijn leven is geweest. ,,Op een bepaalde leeftijd moet je kiezen tussen je gezicht en je achterwerk'', aldus de royalty-expert, die zijn nieuwe fysiek 'levensveranderend' noemt. De fotocollage wordt zo ongeveer bedolven onder de positieve reacties. 'Respect', schrijft iemand. Een ander: 'Marc, rimpels zijn niet erg.'

Volgens Van der Linden, zo vertelde hij vanmorgen aan deze site , schommelt zijn gewicht momenteel tussen de 91 en 93 kilo. Waarom hij de fotocompilatie op sociale media zette? ,,In geen geval om complimentjes te krijgen, maar om het moment in 2013 te markeren dat ik daadwerkelijk besloot mijn leven te gaan veranderen.'' In dat jaar besloot Van der Linden te gaan onderzoeken waarom hij in de loop der jaren 'zo dik en behoorlijk obesitas' was geworden. ,,Uiteindelijk duurde het nog twee jaar voordat ik daadwerkelijk met afvallen ben begonnen, de knop kon omzetten.''

Quote Op een bepaalde leeftijd moet je kiezen tussen je gezicht en je achterwerk Marc van der Linden (48)

Misverstand

De royalty-expert, die recent een boek uitbracht over 5 jaar koningin Máxima, heeft tot op de dag van vandaag gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. Een maagverkleining? Dat ontkent hij. ,,Als je gewicht wilt verliezen, moet je zelf de weg vinden", zei hij daar vorig jaar over. Van der Linden is bezig met een boek waarin hij alle ins en outs van zijn gewichtsverlies beschrijft. ,,Doel is om dat later dit jaar uit te brengen'', vertelt hij.

,,Het wordt absoluut geen 'killerbodyboek' met van die Fajah Lourens-achtige eet- en sporttips en recepten. Wél een boek dat inzoomt op alle factoren die een rol hebben gespeeld in het steeds dikker worden. Eten, een druk bestaan, mijn privéleven en erfelijke aanleg. Het is een misverstand dat iemand alleen maar dik wordt door overvloedig frikandellen te consumeren en alcohol te drinken. Heus, er zijn nog zo veel misverstanden over de oorzaken van obesitas'', verzekert hij. ,,Ik at, toen ik dik was, eigenlijk best gezond. Waar het dan aan lag? Dat heb ik met een bijna wetenschappelijke studie ontdekt. Zo blijkt vet een merkwaardig, zelfregulerend 'orgaan'. Het kan groeien, maar ook slinken. Vet verbannen uit je leven? Onmogelijk! Je lichaam heeft het nodig om te kunnen functioneren.''

Quote Waar mijn overge­wicht dan aan lag? Dat heb ik met een bijna wetenschap­pe­lij­ke studie ontdekt Marc van der Linden (48)

Spiegel

Van der Linden stelt dat hij nog steeds erg moet wennen aan zijn nieuwe verschijning. ,,Natuurlijk ben ik er blij mee, maar ik zat ook lekker in mijn vel toen ik nog een dikke man was.'' Hij is volgens eigen zeggen 'ijdeler dan ooit' geworden. ,,Voor een uitzending van RTL Boulevard sta ik vaak lang voor de spiegel te draaien. Staat dit pak me wel of moet ik iets anders aantrekken? Dat zal in de toekomst ongetwijfeld minder worden.''

Hoewel hij qua omvang aanmerkelijk is geslonken, is en blijft hij nog steeds dezelfde Marc, vindt hij. ,,Hooguit wat zekerder van zichzelf en emotioneler als ik met die foto's van vroeger wordt geconfronteerd. Een jaar geleden kon ik nog vol schieten als ik op 'kiekjes' dikke versies van mezelf zag. Tegenwoordig wordt dat al minder.'' Volgens Van der Linden - 'tussen de 91 en 93 kilo is prima' - wil hij de rest van zijn leven 'op gewicht' blijven. ,,Dat gaat lukken, omdat ik geen crashdieet volgde maar langzaam maar zeker heb toegewerkt naar wie ik nu ben. Bij mij zit de omslag niet alleen in kilo's, maar ook tussen de oren.''