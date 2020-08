Marc van der Linden werd opgenomen vanwege nierziekte: ‘Het was kantje boord’

Dat zei Marc vanavond in RTL Boulevard, waar hij voor het eerst sinds juni weer te zien was. RTL meldde onlangs dat Van der Linden vanwege een ziekenhuisopname tijdelijk niet aan de desk stond, maar tot nu toe was onduidelijk wat hem precies mankeerde.



,,Ik ben echt heel erg ziek geweest’’, vertelde Marc vanavond. ,,Het was geen corona, het was geen buikwandcorrectie; dat zijn de meestgestelde vragen. Ik heb een nierziekte en die ging mis, daarvoor heb ik in het ziekenhuis gelegen.’’ Hij wilde verder geen details geven, maar vertelde wel erg geschrokken te zijn. ,,Want het is echt bijna kantje boord geweest. Mijn familie is ook geschrokken.’’