Marco Borsato: Ik kick nog steeds op mijn eigen muziek

Marco Borsato (50) bereikte twee jaar geleden voor het eerst sinds 1994 niet de eerste plaats met zijn nieuwe studioalbum Evenwicht . De nog altijd populaire zanger heeft na die 'tegenvaller' zeker niet in een hoekje zitten janken. Desondanks gaat de vocalist, die vrijdag zijn kersverse cd Thuis uitbrengt, komend weekend het land in voor iets wat hij in zijn gloriejaren niet nodig had of deed: intensieve signeersessies bij elektronicazaken die zijn creatie verkopen.

Volgens Borsato, zo vertelt hij vandaag in de Telegraaf, haalde zijn vorige album niet de hoogste notering, omdat het Britse hitfenomeen Adele rond die tijd ook haar plaat uitbracht. ,,Je zoekt als artiest altijd naar het hoogst haalbare. Maar dat zit niet altijd in cijfers. Ik hecht waarde aan hoe er op de liedjes wordt gereageerd en die reacties waren ook na Evenwicht weer zo mooi'', schetst de zanger die in 27 jaar tijd 25 keer in het Gelredome, 20 keer in de Ziggo Dome en 9 maal in Ahoy en de Kuip stond.

Records zijn leuk, stelt hij vast. ,,Maar de vraag is of je een bijdrage hebt geleverd aan de muziek in het algemeen en terugkijkend op de afgelopen paar jaar vind ik dan toch dat we een aantal mooie bladzijdes hebben mogen bijschrijven", aldus de zanger die niet alleen doelt op zichzelf maar ook op zijn muzikale partner: componist en tekstschrijver John Ewbank. De twee werken voor Thuis weer nauw samen. ,,Het is weer typisch Marco en typisch John.''

Tegenslagen

Hij noemde zijn vorige, eind 2015 verschenen, album bewust Evenwicht, omdat hij na bijna drie decennia in het artiestenvak het gevoel heeft persoonlijk in balans te zijn. En nu is er de opvolger Thuis. ,,Dat ben ik namelijk. Thuis bij mezelf, bij de mensen om me heen, op de plek waar ik ben. Het gaat om zijn wie je bent, ongeacht wat. Ik word in december 51 en in dat rijpingsproces heb ik niets willen missen. Ook mijn tegenslagen hebben me mede gevormd tot wie ik nu ben'', aldus Borsato die benadrukt vooral te kijken naar 'wat er staat en niet naar wat stond'.

Marco Borsato - 'ik kick nog steeds op mijn eigen muziek' - komt op zaterdag 18 november naar Rotterdam. In de MediaMarkt in winkelgebied Alexandrium signeert hij vanaf 10.00 uur zijn nieuwe album. Daarna gaat hij door naar Eindhoven. Hij sluit de dag af met een signeersessie in België.