Marco Borsato in het gips na val met mountainbike

Vorige week maakte de zanger bekend dat zijn clubtour vanwege de coronamaatregelen wordt uitgesteld. Eigenlijk zou de Hef je glas met mij-tournee op 30 november van start gaan, maar het demissionair kabinet kondigde aan dat er maximaal 1250 mensen in een concertzaal mogen en dat iedereen moet zitten.



In totaal zou Borsato langs 22 clubs door heel Nederland gaan. Onder meer Paradiso in Amsterdam, Doornroosje in Nijmegen, Paard in Den Haag en TivoliVredenburg in Utrecht stonden op de planning. Er wordt nog gezocht naar vervangende data voor de concerten.