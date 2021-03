Marco Borsato maakt terugkeer op tv in Linda’s Wintermaand

Aan bod komen onder meer de periode van zijn burn-out, de scheiding van Leontine en het effect daarvan op zijn leven. Ook bespreekt de zanger zijn hoop en plannen voor de toekomst. Het gesprek is een special en wordt opgenomen in de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord. De special houdt in dat hij in zijn eentje wordt geïnterviewd, in plaats van met andere gasten. Aan de hand van beelden en muziek neemt presentatrice Linda de Mol met Marco de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door.