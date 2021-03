Marco Borsato moet leren leven met de vraagtekens bij zijn geloofwaardigheid

Beschuldi­gin­gen Gerard Joling raakten Gordon: 'Ik ben clean, drink alleen af en toe een wijntje’

8 maart Gordon drinkt weer zo nu en dan een wijntje, dat laat hij weten in zijn eigen podcast De GorDonDiablo Show. In een gesprek met Dennis Schouten geeft hij aan dat hij sinds 1 januari weer clean is. ,,Dan heb ik het over drugs hè.”