Marco Borsato wenst Leontine een fijne Moederdag: ‘We zijn nog steeds één gezin’

video Maxime en Montana slaan ‘hysterisch’ aan het klussen

6 mei Maxime heeft de ervaring, Montana het gevoel voor stijl. Zo vullen de Meiland-zusjes elkaar aan in het nieuwe SBS6-programma Petit Chateau. Daarin helpen Maxime en Montana Meiland jonge ouders in spé bij het klaarmaken van de babykamer. Maxime: ,,Wanneer zoiets voor jezelf is, denk je vrij snel: ‘laat maar, prima zo’, maar nu is het voor iemand anders. Je moet dus echt presteren.”