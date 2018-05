Marco Borsato zingt voor slachtoffer aanslag Koninginnedag: 'Ze is hier vanavond'

Marco Borsato heeft zich gisteravond tijdens zijn uitverkochte concert in Tilburg van zijn beste kant laten zien. De 51-jarige zanger ging halverwege de show op zijn knieën en droeg een nummer op aan Senna, een superfan die op 9-jarige leeftijd zwaargewond raakte bij de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het werd voor haar een verjaardag om nooit te vergeten. ,,Deze is voor jou, Senna.”

Voor Marco Borsato blijven zijn fans het allerbelangrijkst, zo bewees hij gisteren opnieuw in Tilburg. Op een gegeven moment onderbrak de zanger het concert om de bezoekers mee terug te nemen naar Koninginnedag 2009, in Apeldoorn. Op die dag reed Karst T. met zijn auto dwars door afzettingen en kwam tot stilstand tegen monument De Naald. Acht mensen, onder wie T. zelf, kwamen door zijn actie om het leven.



Elf toeschouwers van de Koninklijke rijtoer raakten gewond, onder wie de toen 9-jarige Senna. ,,De beelden staan nog steeds in mijn geheugen gegrift”, vertelt de zanger zichtbaar geëmotioneerd. ,,Een jong meisje, met een roze cameratoestelletje in haar handen, dat door de lucht vliegt. Het was afschuwelijk.”

Volledig scherm Borsato bracht een ode aan jarige fan Senna © BD

Staande ovatie

Het meisje raakte bij de aanslag ernstig gewond. Wekenlang lag ze in het ziekenhuis. Toen ze eindelijk naar huis mocht, stond haar een verrassing te wachten: Marco Borsato, haar lievelingsartiest, was bij haar huis thuis om haar een topverjaardag te bezorgen. Ook gisteravond was Senna erbij, vooraan in de zaal. Borsato: ,,En ze viert hier haar 18e verjaardag.”



Er volgde een staande ovatie. Overal werd geklapt en gejoeld, speciaal voor Senna. Vervolgens zakte Borsato door zijn knieën en droeg Als rennen geen zin meer heeft aan het meisje op, een gevoelige ballade over doorzettingsvermogen en veerkracht. Hij bleef haar minutenlang aankijken en sloot het nummer af met een kusgebaar richting zijn grote fan.

Tournee