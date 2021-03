Marco en Leontine groeien weer naar elkaar toe, keken samen naar Linda-interview

De vorm

Al is ook duidelijk dat het niet alleen zakelijk contact is over de kinderen. Zoals Marco in het interview al omschreef: ze hebben de vorm losgelaten, maar vormen als gezin ook nog een eenheid. Daarom staat er ook een gezamenlijke vakantie op de planning. RTL Boulevard meldt zelfs dat de twee sinds de breuk elkaar maar tien dagen niet gezien hebben.



Ondertussen gaat het Marco carrièretechnisch ook weer voor de wind. Zijn comebacksingle met John Ewbank en Rolf Sanchez is na bijna een week al een miljoen keer gestreamd. In Een moment zingt hij over zijn huwelijk met Leontine, dat na 22 jaar op de klippen liep. Het kwam aan: ‘Echt prachtig lieverd, het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol', reageerde Leontine op het lied.