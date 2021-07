Marco en Leontine kussen op feestje en Patty gaat met de benen wijd

Francis van Broekhui­zen schittert in The Sound of Music: ‘Ik heb de film zelfs op mijn iPad gezet’

11 juli Hoofdrolspeelster Nandi van Beurden houdt de coronacijfers goed in de gaten, al lijkt ‘haar’ musicalklassieker The Sound of Music voorlopig niet op de tocht te staan. ‘Het publiek krijgt bijna nog een plasketting mee als ze naar het toilet moet.’ Francis van Broekhuizen heeft als Moeder Overste eindelijk de rol waar ze al jaren van droomt.