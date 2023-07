Marco Schuitmaker lanceert nieuw nummer: ‘Maar van Engelbewaarder kom ik nooit meer af’

Hij is pas 24 jaar, maar heeft met bijna 25 miljoen streams op Spotify al een megahit in handen met Engelbewaarder . Marco Schuitmaker, die donderdag zijn nieuwe nummer Zomernacht in Griekenland lanceerde, kan zijn succes nog amper bevatten. ,,We zaten met tien man op kantoor en er kwamen wel tachtig belletjes binnen.”

,,Niet normaal, echt niet normaal.’’ Dat is zo ongeveer het enige dat Marco Schuitmaker kan uitbrengen als hem wordt gevraagd naar het succes van zijn kaskraker Engelbewaarder. De 24-jarige zanger uit Roden kreeg er zowel een gouden als platina plaat voor en treedt inmiddels door het hele land op. Om nog maar te zwijgen over de bijna 25 miljoen streams op Spotify.

Schuitmaker groeide op met Nederlandstalige muziek en kende het origineel van Engelbewaarder, geschreven door Pierre Kartner, al langer. Maar toen hij begin vorig jaar wat vinylplaten uit de enorme verzameling van zijn vader uit een kast trok, voelde hij dat hij iets met het lied moest doen. ,,Het bleef maar in mijn hoofd hangen”, vertelt hij aan deze site. Anders dan het origineel, dat volgens Schuitmaker ‘heel beladen’ wordt gezongen, wilde hij er een feestelijk nummer van maken. Gered door een engelbewaarder, dat kun je ook omdraaien in iets positiefs, dacht hij. Maar toen hij met dat idee kwam aanzetten in de studio, werd hem geadviseerd ‘het niet te doen’.

De zanger volgde zijn gevoel en zette - nadat het nummer zes maanden lang op de planken had gelegen - toch door. ,,Het was ook helemaal niet met de intentie om een hit te scoren. Maar dat werd het dus wel.” In een klap veranderde zijn leven. ,,We zaten met tien man op kantoor, er kwamen wel tachtig belletjes met verzoeken voor Marco Schuitmaker”, grinnikt de zanger, die inmiddels ook op grote festivals als Pinkpop en 538 Koningsdag heeft gestaan. ,,Alles is veranderd. Echt alles. Mensen willen continu op de foto, zelfs bij het tankstation. Ik vind het superleuk om dat succes met iedereen te delen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Marco Schuitmaker © Brunopress

Springplank voor zijn carrière

Schuitmaker geniet van het succes van Engelbewaarder, maar wil ook doorpakken. Donderdag verscheen zijn nummer Zomernacht in Griekenland, dat al op een van zijn albums stond, maar nu in een nieuw jasje is gestoken. ,,Het is een liedje waar ik zelf heel trots op ben en altijd bij me is blijven borrelen, maar mijn gevoel om het opnieuw uit te brengen werd versterkt omdat het elke keer werd aangevraagd tijdens boekingen”, legt hij uit.

Of hij met zijn nieuwe lied het succes van Engelbewaarder kan overtreffen? De goedlachse Schuitmaker blijft realistisch: ,,Ik geloof niet dat ik me iemand kan herinneren die twee keer achter elkaar een monsterhit heeft gescoord, zeker niet in het Nederlandstalige genre.” Bovendien draait het daar voor hem niet om. ,,Muziek is gevoel. En als het gevoel goed is kan het voor mij niet beter.” Liever ziet Schuitmaker zijn eerste hit als een springplank voor de rest van zijn carrière. Zo komt er na de zomer ook nog een duet met Jan Smit uit en werkt hij aan nieuwe muziek. ,,Maar een ding weet ik zeker: van Engelbewaarder kom ik nooit meer af!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: