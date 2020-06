Marco van Basten van FOX Sports naar Ziggo Sport

Oproep Beyoncé bij BET Awards: Stem alsof je leven ervan afhangt

8:12 Tijdens de virtuele uitreiking van de BET Awards gisteravond was er veel aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. Zo was er in de ceremonie rond de jaarlijkse prijzen van zender Black Entertainment Television een segment opgenomen waarin sterren de namen voorlazen van Afro-Amerikanen die vanwege hun huidskleur zijn vermoord en riep Beyoncé op in november vooral naar de stembus te gaan.