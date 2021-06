Marco viert de liefde met gezin en Eric deelt prachtige tekst voor vader met Alzheimer

Video Film over de moord op Black Pan­ther-voor­man: ‘Hoop dat iedereen zich eens inleest in deze geschiede­nis’

17 juni ‘Witte propaganda’ leidde eind 1969 tot de moord op Black Panther-voorman Fred Hampton, stelt acteur Daniel Kaluuya, die in april een Oscar won voor zijn rol in Judas and the Black Messiah. Hij hoopt dat de film ogen opent.