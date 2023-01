Marconi-talentprijs voor Nordin Besling, NPO Radio 1 beste zender

Nordin Besling van radiozender FunX heeft donderdagavond de Marconi Aanstormend Talent Award gewonnen. NPO Radio 1 is door de jury bekroond met de Marconi Award Beste Zender. Zendermanager Klaske Tameling nam de prijs in ontvangst.

,,Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik ben er wel heel blij mee natuurlijk”, zei Besling tegen het ANP nadat hij de prijs in ontvangst had genomen. De jury verkoos hem boven Dylan Boet (Radio 538) en Desiree van der Heiden (NPO Radio 2). Besling heeft als doel om ‘een nieuwe wind’ door de radiowereld te laten waaien. ,,En mezelf nog meer ontwikkelen en een complete presentator worden, maar deze prijs is een mooi begin.”

NPO Radio 1 is door de jury verkozen als beste radiozender en kreeg de voorkeur boven SLAM! en BNR Nieuwsradio. Tameling vindt het fijn dat een journalistieke zender ‘in deze tijden’ de prijs voor beste radiozender wint. ,,Het is een erkenning voor de journalistiek, voor de journalisten die werken voor Radio 1, soms met gevaar voor eigen leven. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we deze prijs krijgen, dat mensen dat ook zien.”

Giel Beelen ontving in december al de Marconi Oeuvre Award. Hij werd in zijn avondshow verrast door voormalig 3FM-collega Gerard Ekdom. Beelen zal dit jaar niet op de radio te horen zijn omdat hij op wereldreis gaat.

In De Vorstin in Hilversum worden donderdagavond ook de RadioRing-prijzen uitgereikt voor beste programma, beste presentator en beste podcast.

