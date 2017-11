Marga Bult toont litteken dat ze overhoudt aan open beenbreuk

Oud-songfestivaldeelneemster Bult liep door de onfortuinlijke val een zeer pijnlijke open beenbreuk op. Ze vertelde recent aan deze site hoe dan kon gebeuren. ,,Na afloop van de oergezellige bijeenkomst daalde ik als laatste gast vanaf de derde verdieping in totaal drie steile trappen af. Op de laatste trap besloot ik alvast de autosleutels uit mijn handtas te vissen. Exact op dat moment viel het licht in het trappenhuis uit. Ik schrok een beetje, en probeerde in het pikkedonker ter ondersteuning een leuning te grijpen. Die bleek er helaas niet te zijn. Vervolgens begon ik te wankelen en viel ik naar beneden. De klap die volgde, was gigantisch. Ik kwam op mijn voet terecht en hoorde 'krak'. Toen het licht weer aan floepte, zag ik een stuk bot uit mijn been steken.''



Volgens de zangeres heeft ze zelf nog geprobeerd het bot een beetje terug te duwen, maar dat bleek onmogelijk. ,,De chirurg oordeelde dat ik wel héél lullig moet zijn gevallen. Er was volgens de specialist sprake van een gecompliceerde breuk op drie plekken en een verhoogd infectiegevaar door de open wond. Met een metalen plaat en schroeven is de boel weer netjes gereconstrueerd. Het zou weer helemaal goed moeten komen, maar ik houd er wel een litteken van zeker dertien centimeter aan over.''